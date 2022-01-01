Инвертор Bigmaster WIN-250
Арт. X131102326
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. сварочный ток MMA, А
|250
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- BIGMASTER (Бигмастер) WIN-250 Инвертор сварочный. ARC FORCE – оптимизация аппаратом передачи тепловой мощности в процессе сварки. Позволяет проводить сварку очень короткой дугой, что облегчает контроль плавления и улучшение качества сварки. HOT START – оптимизация зажигания дуги. ANTI STICK (анти-залипание) – оптимизация работы аппарата в случае залипания электрода. Технические характеристики: Напряжение 220В /50 Гц, Сварочный ток 20-250, АПВ - 40%, Диаметр используемых электродов 1,6 - 5 мм. Габаритные размеры 380*215*295 мм.
Преимущества
- ARC FORCE
- HOT START
- ANTI STICK