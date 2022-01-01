Инвертор Bigmaster WIN-250

Преимущества

ARC FORCE

HOT START

ANTI STICK

BIGMASTER (Бигмастер) WIN-250 Инвертор сварочный. ARC FORCE – оптимизация аппаратом передачи тепловой мощности в процессе сварки. Позволяет проводить сварку очень короткой дугой, что облегчает контроль плавления и улучшение качества сварки. HOT START – оптимизация зажигания дуги. ANTI STICK (анти-залипание) – оптимизация работы аппарата в случае залипания электрода. Технические характеристики: Напряжение 220В /50 Гц, Сварочный ток 20-250, АПВ - 40%, Диаметр используемых электродов 1,6 - 5 мм. Габаритные размеры 380*215*295 мм.