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Инвертор Bigmaster WIN-250
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор Bigmaster WIN-250
    Арт. X131102326
    Инвертор Bigmaster WIN-250

      Инвертор Bigmaster WIN-250

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131102326

      Характеристики

      Производитель
      		Bigmaster
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		250
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • BIGMASTER (Бигмастер) WIN-250 Инвертор сварочный. ARC FORCE – оптимизация аппаратом передачи тепловой мощности в процессе сварки. Позволяет проводить сварку очень короткой дугой, что облегчает контроль плавления и улучшение качества сварки. HOT START – оптимизация зажигания дуги. ANTI STICK (анти-залипание) – оптимизация работы аппарата в случае залипания электрода. Технические характеристики: Напряжение 220В /50 Гц, Сварочный ток 20-250,  АПВ - 40%, Диаметр используемых электродов 1,6 - 5 мм. Габаритные размеры 380*215*295 мм.

        Преимущества

        • ARC FORCE
        • HOT START
        • ANTI STICK