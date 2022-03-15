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Сварочный инвертор Bigmaster IN-160 С
5.0
2
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный инвертор Bigmaster IN-160 С
    Арт. X131102329
    5.0
    2
    Сварочный инвертор Bigmaster IN-160 С

      Сварочный инвертор Bigmaster IN-160 С

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131102329
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bigmaster
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		3.3
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		160
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор Bigmaster IN-160 С предназначен для ручной дуговой сварки (ММА) и наплавки низколегированных, малоуглеродистых сталей электродами с обычными свойствами, а также для ММА сварки и наплавки чугуна, сталей и сплавов с особыми свойствами, высоколегированных нержавеющих сталей с применением специальных электродов с заданными свойствами.

        Преимущества

        • Производительность
        • Надежность
        • Функция "Антизалипание"
        • Горячий старт
        • Воздушное охлаждение