Преимущества

Производительность

Надежность

Функция "Антизалипание"

Горячий старт



Воздушное охлаждение



Сварочный инвертор Bigmaster IN-160 С предназначен для ручной дуговой сварки (ММА) и наплавки низколегированных, малоуглеродистых сталей электродами с обычными свойствами, а также для ММА сварки и наплавки чугуна, сталей и сплавов с особыми свойствами, высоколегированных нержавеющих сталей с применением специальных электродов с заданными свойствами.