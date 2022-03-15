Сварочный инвертор Bigmaster IN-160 С
Арт. X131102329
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|3.3
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Макс. сварочный ток MMA, А
|160
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- Сварочный инвертор Bigmaster IN-160 С предназначен для ручной дуговой сварки (ММА) и наплавки низколегированных, малоуглеродистых сталей электродами с обычными свойствами, а также для ММА сварки и наплавки чугуна, сталей и сплавов с особыми свойствами, высоколегированных нержавеющих сталей с применением специальных электродов с заданными свойствами.
Преимущества
- Производительность
- Надежность
- Функция "Антизалипание"
- Горячий старт
- Воздушное охлаждение