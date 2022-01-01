Инверторный сварочный аппарат STURM AW97l14L

Преимущества

Класс защиты IP 21S

Защита от перегрева

Стабильный сварочный ток

Система антизалипания электрода

Малые габариты и вес

Сварочный инвертор Sturm AW97I14L предназначен для использования в бытовых условиях, когда требуется что то приварить, или сварить не большую металлическую конструкцию. Инверторный аппарат отличается стабильными показателями сварочных токов и относительно низким потреблением электроэнергии. Защита от перегрева исключает выход из строя при длительном использовании.