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Инверторный сварочный аппарат STURM AW97l14L
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инверторный сварочный аппарат STURM AW97l14L
    Арт. X131102250
    Инверторный сварочный аппарат STURM AW97l14L
    Инверторный сварочный аппарат STURM AW97l14L
    Инверторный сварочный аппарат STURM AW97l14L
    Инверторный сварочный аппарат STURM AW97l14L
      Инверторный сварочный аппарат STURM AW97l14L
      Инверторный сварочный аппарат STURM AW97l14L
      Инверторный сварочный аппарат STURM AW97l14L
      Инверторный сварочный аппарат STURM AW97l14L

      Инверторный сварочный аппарат STURM AW97l14L

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X131102250

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. мощность, кВт
      		4.1
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		140
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор Sturm AW97I14L предназначен для использования в бытовых условиях, когда требуется что то приварить, или сварить не большую металлическую конструкцию. Инверторный аппарат отличается стабильными показателями сварочных токов и относительно низким потреблением электроэнергии. Защита от перегрева исключает выход из строя при длительном использовании.

        Преимущества

        • Класс защиты IP 21S
        • Защита от перегрева
        • Стабильный сварочный ток
        • Система антизалипания электрода
        • Малые габариты и вес