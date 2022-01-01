Инверторный сварочный аппарат STURM AW97l14L
Арт. X131102250
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. мощность, кВт
|4.1
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Макс. сварочный ток MMA, А
|140
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- Сварочный инвертор Sturm AW97I14L предназначен для использования в бытовых условиях, когда требуется что то приварить, или сварить не большую металлическую конструкцию. Инверторный аппарат отличается стабильными показателями сварочных токов и относительно низким потреблением электроэнергии. Защита от перегрева исключает выход из строя при длительном использовании.
Преимущества
- Класс защиты IP 21S
- Защита от перегрева
- Стабильный сварочный ток
- Система антизалипания электрода
- Малые габариты и вес