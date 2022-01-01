Инверторный сварочный аппарат Торус 210+провода
Арт. X131102362
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|6.6
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Макс. сварочный ток MMA, А
|210
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- Сварочный аппарат с комплектом проводов Торус 210 оснащается цифровым индикатором и регулятором, которые позволяют с точностью до одного ампера настроить и визуально проконтролировать величину тока. ПВ при 160 А составляет 100%, что дает возможность использовать устройство в интенсивном режиме. Покрытие оборудования устойчиво к влиянию коррозии в течение всего срока службы. Высокий КПД, а также стабильное функционирование при просадках сети до 165 В выгодно выделяют модель среди аналогов. Лаконичный дизайн и небольшой вес обеспечивают легкость хранения агрегата.
Преимущества
- Возможность работы в режимах TIG, MMA
- Прочный корпус
- Долгий срок службы
- Не требует сложного технического обслуживания
- Широкая сфера применения