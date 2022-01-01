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Инверторный сварочный аппарат Торус 210+провода
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инверторный сварочный аппарат Торус 210+провода
    Арт. X131102362
    Инверторный сварочный аппарат Торус 210+провода

      Инверторный сварочный аппарат Торус 210+провода

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X131102362

      Характеристики

      Производитель
      		Торус
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		6.6
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		210
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный аппарат с комплектом проводов Торус 210 оснащается цифровым индикатором и регулятором, которые позволяют с точностью до одного ампера настроить и визуально проконтролировать величину тока. ПВ при 160 А составляет 100%, что дает возможность использовать устройство в интенсивном режиме. Покрытие оборудования устойчиво к влиянию коррозии в течение всего срока службы. Высокий КПД, а также стабильное функционирование при просадках сети до 165 В выгодно выделяют модель среди аналогов. Лаконичный дизайн и небольшой вес обеспечивают легкость хранения агрегата.

        Преимущества

        • Возможность работы в режимах TIG, MMA
        • Прочный корпус
        • Долгий срок службы
        • Не требует сложного технического обслуживания
        • Широкая сфера применения