Инверторный сварочный аппарат Торус 210+провода

Преимущества

Возможность работы в режимах TIG, MMA

Прочный корпус

Долгий срок службы

Не требует сложного технического обслуживания

Широкая сфера применения

Сварочный аппарат с комплектом проводов Торус 210 оснащается цифровым индикатором и регулятором, которые позволяют с точностью до одного ампера настроить и визуально проконтролировать величину тока. ПВ при 160 А составляет 100%, что дает возможность использовать устройство в интенсивном режиме. Покрытие оборудования устойчиво к влиянию коррозии в течение всего срока службы. Высокий КПД, а также стабильное функционирование при просадках сети до 165 В выгодно выделяют модель среди аналогов. Лаконичный дизайн и небольшой вес обеспечивают легкость хранения агрегата.