Сварочный аппарат Торус инверторный 250
Арт. X131102270
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|8.2
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Макс. сварочный ток MMA, А
|250
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|40
Сварочный инвертор Торус-250 работает от сети напряжением 220 Вольт, варит за счет высокочастотного преобразователя напряжения сети - такой способ сварки значительно экономит электроэнергию. Инвертор прост и надежен в применении, имеет долгий срок службы и работает даже при нестабильности сети.
Преимущества
- Максимальный сварочный ток 250 А - электроды 6 мм диаметром
- Малый вес
- Компактные габариты
- Питание от сети 220 В
- Непрерывный режим работы