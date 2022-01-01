Сварочный аппарат Торус инверторный 250

Сварочный инвертор Торус-250 работает от сети напряжением 220 Вольт, варит за счет высокочастотного преобразователя напряжения сети - такой способ сварки значительно экономит электроэнергию. Инвертор прост и надежен в применении, имеет долгий срок службы и работает даже при нестабильности сети.

Преимущества