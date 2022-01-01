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Сварочный аппарат Торус инверторный 250
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный аппарат Торус инверторный 250
    Арт. X131102270
    Сварочный аппарат Торус инверторный 250
    Сварочный аппарат Торус инверторный 250
    Сварочный аппарат Торус инверторный 250
    Сварочный аппарат Торус инверторный 250
    Сварочный аппарат Торус инверторный 250
    Сварочный аппарат Торус инверторный 250
      Сварочный аппарат Торус инверторный 250
      Сварочный аппарат Торус инверторный 250
      Сварочный аппарат Торус инверторный 250
      Сварочный аппарат Торус инверторный 250
      Сварочный аппарат Торус инверторный 250
      Сварочный аппарат Торус инверторный 250

      Сварочный аппарат Торус инверторный 250

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X131102270

      Характеристики

      Производитель
      		Торус
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		8.2
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		250
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      •    Сварочный инвертор Торус-250 работает от сети напряжением 220 Вольт, варит за счет высокочастотного преобразователя напряжения сети - такой способ сварки значительно экономит электроэнергию. Инвертор прост и надежен в применении, имеет долгий срок службы и работает даже при нестабильности сети.

        Преимущества

        • Максимальный сварочный ток 250 А - электроды 6 мм диаметром
        • Малый вес
        • Компактные габариты
        • Питание от сети 220 В
        • Непрерывный режим работы