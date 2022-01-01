Ионизирующий серебрянный стержень Boneco 7017

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Ионизирующий серебряный стержень Ionic Silver Stick (ISS) BONECO 7017 — технологическая разработка родом из Швейцарии. Стержень имеет тонкоструктурированную поверхность и состоит из антисептических частиц с молекулами серебра. При контакте стержня с водной средой быстро достигается необходимая концентрация ионов серебра, которые освобождаются и заполняют объем поддона. В результате происходит эффективное обеззараживание воды и гибель вирусов, бактерий и прочих болезнетворных микроорганизмов. Постоянная концентрация ионов сохраняется продолжительное время в течение всего срока действия стержня, так как отрывающиеся с поверхности ионы серебра заменяются поступающими из глубины стержня новыми ионами, тем самым сохраняя неизменными свойства поверхности.