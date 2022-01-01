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Ионизирующий серебрянный стержень Boneco 7017
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Для прочей техники
    Ионизирующий серебрянный стержень Boneco 7017
    Арт. X69988
    Ионизирующий серебрянный стержень Boneco 7017

      Ионизирующий серебрянный стержень Boneco 7017

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69988

      Характеристики

      Производитель
      		Boneco
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      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ионизирующий серебряный стержень Ionic Silver Stick (ISS) BONECO 7017 — технологическая разработка родом из Швейцарии. Стержень имеет тонкоструктурированную поверхность и состоит из антисептических частиц с молекулами серебра. При контакте стержня с водной средой быстро достигается необходимая концентрация ионов серебра, которые освобождаются и заполняют объем поддона. В результате происходит эффективное обеззараживание воды и гибель вирусов, бактерий и прочих болезнетворных микроорганизмов. Постоянная концентрация ионов сохраняется продолжительное время в течение всего срока действия стержня, так как отрывающиеся с поверхности ионы серебра заменяются поступающими из глубины стержня новыми ионами, тем самым сохраняя неизменными свойства поверхности.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы