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Jet Подвижная каретка для тали 3GT, 6метров JE25223006
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Тали
    Jet Подвижная каретка для тали 3GT, 6метров JE25223006
    Арт. Х1240364964

      Jet Подвижная каретка для тали 3GT, 6метров JE25223006

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1240364964

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Подвижная каретка для тали 6 м JET 3GT 25223006 оснащена длинной прочной цепью, стальной рамой и закаленными роликами. Каретка очень проста и надежна в эксплуатации. С ее помощью можно легко транспортировать любые крупногабаритные грузы массой до трех тонн

        Преимущества

        • Отношение высоты подъема к длине цепи - 1:11
        • Грузоподъемность 3 тонны
        • Длина цепи 6 метров
        • Зубчатая передача и ручная цепь позволяют точно перемещать груз по балке любого размера
        • Подходит для использования с широкополочными, стандартными двутавровыми или дугообразными балками