Jet Подвижная каретка для тали 3GT, 6метров JE25223006

Преимущества

Отношение высоты подъема к длине цепи - 1:11

Грузоподъемность 3 тонны

Длина цепи 6 метров

Зубчатая передача и ручная цепь позволяют точно перемещать груз по балке любого размера

Подходит для использования с широкополочными, стандартными двутавровыми или дугообразными балками

Подвижная каретка для тали 6 м JET 3GT 25223006 оснащена длинной прочной цепью, стальной рамой и закаленными роликами. Каретка очень проста и надежна в эксплуатации. С ее помощью можно легко транспортировать любые крупногабаритные грузы массой до трех тонн