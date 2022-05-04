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Хомуты для плоского кабеля Fischer UBN 37573 3.6X200 устойчивые к УФ, 100шт.
5.0
2
Найти аналог
Пластиковые хомуты стяжки для кабелей
    Хомут-стяжка Fischer UBN 37573 3.6X200 устойчивая к УФ, 100 шт.
    Арт. Х130861
    5.0
    2
    Хомуты для плоского кабеля Fischer UBN 37573 3.6X200 устойчивые к УФ, 100шт.
    Хомуты для плоского кабеля Fischer UBN 37573 3.6X200 устойчивые к УФ, 100шт.
    Хомуты для плоского кабеля Fischer UBN 37573 3.6X200 устойчивые к УФ, 100шт.
    Хомуты для плоского кабеля Fischer UBN 37573 3.6X200 устойчивые к УФ, 100шт.
      Хомуты для плоского кабеля Fischer UBN 37573 3.6X200 устойчивые к УФ, 100шт.
      Хомуты для плоского кабеля Fischer UBN 37573 3.6X200 устойчивые к УФ, 100шт.
      Хомуты для плоского кабеля Fischer UBN 37573 3.6X200 устойчивые к УФ, 100шт.
      Хомуты для плоского кабеля Fischer UBN 37573 3.6X200 устойчивые к УФ, 100шт.

      Хомут-стяжка Fischer UBN 37573 3.6X200 устойчивая к УФ, 100 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130861
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fischer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		стяжка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Хомут-стяжка Fischer UBN 37573 3.6X200 - применяется для связывания электрических кабелей, гибких и жестких пластмассовых изоляционных труб, стальных труб, а так же при проведении различных электромонтажных работ. Стяжка не токсична и может применяться в помещениях. Так же стяжка Fischer UBN устойчива к ультрафиолетовым лучам, что делает возможным ее использование при проведении внешних работ.