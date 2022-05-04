Хомуты для плоского кабеля Fischer UBN 37573 3.6X200 устойчивые к УФ, 100шт.

Хомут-стяжка Fischer UBN 37573 3.6X200 - применяется для связывания электрических кабелей, гибких и жестких пластмассовых изоляционных труб, стальных труб, а так же при проведении различных электромонтажных работ. Стяжка не токсична и может применяться в помещениях. Так же стяжка Fischer UBN устойчива к ультрафиолетовым лучам, что делает возможным ее использование при проведении внешних работ.