Сварочный аппарат универсальный Kolner KMIG 250 IGBT

Преимущества

Универсальное оборудование: полуавтоматическая MIG / MAG сварка в среде защитных газов и ручная дуговая MMA сварка штучными покрытыми электродами

Стабильная работа при пониженном напряжении: позволяет использовать аппарат в таких местах, где напряжение сети существенно ниже нормы (удаленные населенные пункты, строительные площадки, базы и прочее)

Технология ''IGBT'': современная инверторная технология с использованием мощных биполярных транзисторов с изолированным затвором, обеспечивает стабильную работу, качественный сварной шов и легкость в эксплуатации

Высокая производительность: рабочий цикл при максимальной силе тока составляет 80%, что позволяет использовать аппарат в течение долгого времени без перерыва

Функция ''HOT START'': обеспечивает легкое разжигание сварочной дуги путем кратковременного повышения сварочного тока

Функция ''ANTI-STICK'': автоматически снижает сварочный ток при малейшем залипании электрода в процессе сварки

Функция ''ARC FORCE'': изменяет ''жесткости дуги'' и позволяет уменьшить разбрызгивание металла или обеспечить глубокое плавление

Регулировка индуктивности: ручная регулировка индуктивности цепи позволяет настроить параметры сварочного процесса таким образом, чтобы получился более качественный и гладкий сварной шов

Сварочный аппарат универсальный Kolner KMIG 250 - построен на базе современной технологии IGBT и применяется для MIG / MAG сварочных работ (металлической проволокой в среде инертного/активного газа, флюсовой проволокой) с автоматической подачей присадочной проволоки, а также для ММА сварки штучными (покрытыми) электродами.