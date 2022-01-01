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Сварочный аппарат универсальный Kolner KMIG 250 IGBT
19 590 ₽
22 090 ₽
Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Сварочный аппарат универсальный Kolner KMIG 250 IGBT
    Арт. О00000033556
    Сварочный аппарат универсальный Kolner KMIG 250 IGBT
    Сварочный аппарат универсальный Kolner KMIG 250 IGBT
    Сварочный аппарат универсальный Kolner KMIG 250 IGBT
    Сварочный аппарат универсальный Kolner KMIG 250 IGBT
    Сварочный аппарат универсальный Kolner KMIG 250 IGBT
    Сварочный аппарат универсальный Kolner KMIG 250 IGBT
      Сварочный аппарат универсальный Kolner KMIG 250 IGBT
      Сварочный аппарат универсальный Kolner KMIG 250 IGBT
      Сварочный аппарат универсальный Kolner KMIG 250 IGBT
      Сварочный аппарат универсальный Kolner KMIG 250 IGBT
      Сварочный аппарат универсальный Kolner KMIG 250 IGBT
      Сварочный аппарат универсальный Kolner KMIG 250 IGBT

      Сварочный аппарат универсальный Kolner KMIG 250 IGBT

      • -2 500 ₽
      19 590 ₽
      22 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 500 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033556

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Все характеристики

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      19 590 ₽
      22 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 500 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Сварочный аппарат универсальный Kolner KMIG 250 - построен на базе современной технологии IGBT и применяется для MIG / MAG сварочных работ (металлической проволокой в среде инертного/активного газа, флюсовой проволокой) с автоматической подачей присадочной проволоки, а также для ММА сварки штучными (покрытыми) электродами.

        Преимущества

        • Универсальное оборудование: полуавтоматическая MIG / MAG сварка в среде защитных газов и ручная дуговая MMA сварка штучными покрытыми электродами
        • Стабильная работа при пониженном напряжении: позволяет использовать аппарат в таких местах, где напряжение сети существенно ниже нормы (удаленные населенные пункты, строительные площадки, базы и прочее)
        • Технология ''IGBT'': современная инверторная технология с использованием мощных биполярных транзисторов с изолированным затвором, обеспечивает стабильную работу, качественный сварной шов и легкость в эксплуатации
        • Высокая производительность: рабочий цикл при максимальной силе тока составляет 80%, что позволяет использовать аппарат в течение долгого времени без перерыва
        • Функция ''HOT START'': обеспечивает легкое разжигание сварочной дуги путем кратковременного повышения сварочного тока
        • Функция ''ANTI-STICK'': автоматически снижает сварочный ток при малейшем залипании электрода в процессе сварки
        • Функция ''ARC FORCE'': изменяет ''жесткости дуги'' и позволяет уменьшить разбрызгивание металла или обеспечить глубокое плавление
        • Регулировка индуктивности: ручная регулировка индуктивности цепи позволяет настроить параметры сварочного процесса таким образом, чтобы получился более качественный и гладкий сварной шов