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Контроллер насоса Вихрь датчик сухого хода
5.0
2
Найти аналог
Для насосов и насосных станций
    Контроллер насоса Вихрь датчик сухого хода
    Арт. О00000013233
    5.0
    2
    Контроллер насоса Вихрь датчик сухого хода
    Контроллер насоса Вихрь датчик сухого хода
    Контроллер насоса Вихрь датчик сухого хода
    Контроллер насоса Вихрь датчик сухого хода
    Контроллер насоса Вихрь датчик сухого хода
      Контроллер насоса Вихрь датчик сухого хода
      Контроллер насоса Вихрь датчик сухого хода
      Контроллер насоса Вихрь датчик сухого хода
      Контроллер насоса Вихрь датчик сухого хода
      Контроллер насоса Вихрь датчик сухого хода

      Контроллер насоса Вихрь датчик сухого хода

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013233
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Контроллер насоса (датчик сухого хода) Вихрь обеспечит автоматическое включение и выключение электронасоса при падении давления. Предназначен для автоматизации работы электронасоса, запуск при понижении давления до установленного значения (открытие крана) или остановку при отсутствии водного потока в системе водоснабжения (закрытие крана). Отключение насоса при отсутствии расхода воды происходит с небольшой задержкой (около 10 секунд). Контроллер также защищает электронасос от работы «в сухую» без воды.

        Не рекомендуется перекачивать воду содержащую абразивные вещества, крупные камни, волокна, металлические и прочие твердые предметы. При наличии примесей в воде необходима установка фильтра на входе в контроллер.

        Категорически запрещается перекачивание вязких, горючих и химически активных жидкостей.