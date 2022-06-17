Контроллер насоса Вихрь датчик сухого хода

Описание товара:

Контроллер насоса (датчик сухого хода) Вихрь обеспечит автоматическое включение и выключение электронасоса при падении давления. Предназначен для автоматизации работы электронасоса, запуск при понижении давления до установленного значения (открытие крана) или остановку при отсутствии водного потока в системе водоснабжения (закрытие крана). Отключение насоса при отсутствии расхода воды происходит с небольшой задержкой (около 10 секунд). Контроллер также защищает электронасос от работы «в сухую» без воды.

Не рекомендуется перекачивать воду содержащую абразивные вещества, крупные камни, волокна, металлические и прочие твердые предметы. При наличии примесей в воде необходима установка фильтра на входе в контроллер.

Категорически запрещается перекачивание вязких, горючих и химически активных жидкостей.