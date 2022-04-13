Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шаровой полнопроходной кран Stout SVB-0001-000025 (ВР/ВР, 1", рычаг)
4.0
2
Найти аналог
Арматура запорная и регулирующая
    Шаровой полнопроходной кран Stout SVB-0001-000025 (ВР/ВР, 1", рычаг)
    Арт. X1691384085
    4.0
    2
    Шаровой полнопроходной кран Stout SVB-0001-000025 (ВР/ВР, 1", рычаг)
    Шаровой полнопроходной кран Stout SVB-0001-000025 (ВР/ВР, 1", рычаг)
    Шаровой полнопроходной кран Stout SVB-0001-000025 (ВР/ВР, 1", рычаг)
    Шаровой полнопроходной кран Stout SVB-0001-000025 (ВР/ВР, 1", рычаг)
    Шаровой полнопроходной кран Stout SVB-0001-000025 (ВР/ВР, 1", рычаг)
    Шаровой полнопроходной кран Stout SVB-0001-000025 (ВР/ВР, 1", рычаг)
      Шаровой полнопроходной кран Stout SVB-0001-000025 (ВР/ВР, 1", рычаг)
      Шаровой полнопроходной кран Stout SVB-0001-000025 (ВР/ВР, 1", рычаг)
      Шаровой полнопроходной кран Stout SVB-0001-000025 (ВР/ВР, 1", рычаг)
      Шаровой полнопроходной кран Stout SVB-0001-000025 (ВР/ВР, 1", рычаг)
      Шаровой полнопроходной кран Stout SVB-0001-000025 (ВР/ВР, 1", рычаг)
      Шаровой полнопроходной кран Stout SVB-0001-000025 (ВР/ВР, 1", рычаг)

      Шаровой полнопроходной кран Stout SVB-0001-000025 (ВР/ВР, 1", рычаг)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1691384085
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stout
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип соединения
      		резьбовое
      Вид
      		прямой кран
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Полнопроходной шаровой кран STOUT используется в системах водоснабжения, отопления и кондиционирования. Корпус крана выполнен из никелированной латуни. Шар имеет хромированное покрытие, надежно защищен от механических повреждений и коррозии. Уплотнение в кранах STOUT выполнено из FPM и PTFE, что позволяет выдерживать более высокие температуры и давление. Состав: корпус – латунь с никелированным покрытием, шар – латунь с хромированным покрытием. Муфтовый полнопроходной шаровой кран применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем питьевого, хозяйственного и промышленного назначения, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам крана.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость