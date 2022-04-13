Шаровой полнопроходной кран Stout SVB-0001-000025 (ВР/ВР, 1", рычаг)
Арт. X1691384085
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Россия
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Тип соединения
|резьбовое
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Вид
|прямой кран
- Полнопроходной шаровой кран STOUT используется в системах водоснабжения, отопления и кондиционирования. Корпус крана выполнен из никелированной латуни. Шар имеет хромированное покрытие, надежно защищен от механических повреждений и коррозии. Уплотнение в кранах STOUT выполнено из FPM и PTFE, что позволяет выдерживать более высокие температуры и давление. Состав: корпус – латунь с никелированным покрытием, шар – латунь с хромированным покрытием. Муфтовый полнопроходной шаровой кран применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем питьевого, хозяйственного и промышленного назначения, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам крана.
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость