Шаровой полнопроходной кран Stout SVB-0001-000025 (ВР/ВР, 1", рычаг)

Преимущества

Надежность

Износостойкость

Полнопроходной шаровой кран STOUT используется в системах водоснабжения, отопления и кондиционирования. Корпус крана выполнен из никелированной латуни. Шар имеет хромированное покрытие, надежно защищен от механических повреждений и коррозии. Уплотнение в кранах STOUT выполнено из FPM и PTFE, что позволяет выдерживать более высокие температуры и давление. Состав: корпус – латунь с никелированным покрытием, шар – латунь с хромированным покрытием. Муфтовый полнопроходной шаровой кран применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем питьевого, хозяйственного и промышленного назначения, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам крана.