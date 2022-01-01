Круг абразивный Stalex WA40 200х25х19,5 мм

Преимущества

Диаметр - 200 мм, посадочное отверстие 19,5 мм

Толщина 25 мм

Абразивный круг с зернистостью WA40 (белый корунд) используется для предварительной и финишной обработки изделий из черных и цветных металлов, пластика, дерева и других материалов. Предназначен для точильно-шлифовальных станков STALEX.