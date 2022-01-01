Круг абразивный Stalex GC80 250х25х25,4 мм
Арт. stalex_10806
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оснастки
|круг абразивный
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Тип
|прямой профиль
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- Абразивный круг с зернистостью GC80 (зеленый корунд) используется для предварительной и финишной обработки изделий из черных и цветных металлов, пластика, дерева и других материалов. Предназначен для точильно-шлифовальных станков STALEX.
Преимущества
- Диаметр - 250 мм, посадочное отверстие 25,4 мм
- Толщина 25 мм