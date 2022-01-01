Крышка цилиндра (кожух) STIHL FS400/450/480 4128 084 0909 представляет собой деталь, которая предназначена в целях установки на замену пришедшим в негодность или износившимся комплектующим. Комплектующие производства торговой марки STIHL отличаются износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после того, как их установят вы можете не переживать за работоспособность: Крышки и пробки от марки STIHL отвечают высоким стандартам качества.