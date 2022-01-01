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Крышка цилиндра кожух Stihl FS400/450/480 4128 084 0909
Найти аналог
Крышки и пробки
    Крышка цилиндра кожух Stihl FS400/450/480 4128 084 0909
    Арт. X3875462772

      Крышка цилиндра кожух Stihl FS400/450/480 4128 084 0909

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3875462772

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Крышка цилиндра (кожух) STIHL FS400/450/480 4128 084 0909 представляет собой деталь, которая предназначена в целях установки на замену пришедшим в негодность или износившимся комплектующим. Комплектующие производства торговой марки STIHL отличаются износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после того, как их установят вы можете не переживать за работоспособность: Крышки и пробки от марки STIHL отвечают высоким стандартам качества.