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Пробка бензобака Stihl FS38-120 4128 350 0505
Найти аналог
Крышки и пробки
    Пробка бензобака Stihl FS38-120 4128 350 0505
    Арт. X3874366

      Пробка бензобака Stihl FS38-120 4128 350 0505

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3874366

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пробка бензобака STIHL FS38-120 4128 350 0505 – это запчасть, предназначенная в целях монтажа на смену износившимся или пришедшим в негодность комплектующим. Детали производства STIHL выгодно выделяются на фоне конкурентов устойчивостью к износу и высоким ресурсом: после того, как их заменят вам больше не придется переживать за производительность и работоспособность: Крышки и пробки производства торговой марки STIHL могут похвастаться высоким качеством исполнения.