Преимущества

Ударопрочный корпус - для долгого срока службы лазерного дальномера Condtrol XP1 1-4-079

Крупный дисплей с большими цифрами - для удобного считывания получаенных данных

Понятный и простой интерфейс

При бездействии устройство автоматически выключается

Работать прибором можно даже в перчатках.

Лазерный дальномер Condtrol XP1 1-4-079 - профессиональный прибор с понятным интерфейсом и крупным дисплеем. Максимальная дальность измерения составляет 50 метров даже на улице. Также есть режимы: расчета площадей, объема, режим косвенных измерений (Пифагор), непрерывной измерение (трекинг). Ударопрочный корпус с высокой пыле- и влагозащитой гарантирует долгий срок службы.