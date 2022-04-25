Лазерный дальномер Condtrol XP1 1-4-079
Арт. X30306102
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Выбор точки отсчета
|Да
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Вычисление углов
|Нет
- Лазерный дальномер Condtrol XP1 1-4-079 - профессиональный прибор с понятным интерфейсом и крупным дисплеем. Максимальная дальность измерения составляет 50 метров даже на улице. Также есть режимы: расчета площадей, объема, режим косвенных измерений (Пифагор), непрерывной измерение (трекинг). Ударопрочный корпус с высокой пыле- и влагозащитой гарантирует долгий срок службы.
Преимущества
- Ударопрочный корпус - для долгого срока службы лазерного дальномера Condtrol XP1 1-4-079
- Крупный дисплей с большими цифрами - для удобного считывания получаенных данных
- Понятный и простой интерфейс
- При бездействии устройство автоматически выключается
- Работать прибором можно даже в перчатках.