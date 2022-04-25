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Лазерный дальномер Condtrol XP1 1-4-079
5.0
2
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер Condtrol XP1 1-4-079
    Арт. X30306102
    5.0
    2
    Лазерный дальномер Condtrol XP1 1-4-079
    Лазерный дальномер Condtrol XP1 1-4-079
      Лазерный дальномер Condtrol XP1 1-4-079
      Лазерный дальномер Condtrol XP1 1-4-079

      Лазерный дальномер Condtrol XP1 1-4-079

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X30306102
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный дальномер Condtrol XP1 1-4-079 - профессиональный прибор с понятным интерфейсом и крупным дисплеем. Максимальная дальность измерения составляет 50 метров даже на улице. Также есть режимы: расчета площадей, объема, режим косвенных измерений (Пифагор), непрерывной измерение (трекинг). Ударопрочный корпус с высокой пыле- и влагозащитой гарантирует долгий срок службы.

        Преимущества

        • Ударопрочный корпус - для долгого срока службы лазерного дальномера Condtrol XP1 1-4-079
        • Крупный дисплей с большими цифрами - для удобного считывания получаенных данных
        • Понятный и простой интерфейс
        • При бездействии устройство автоматически выключается
        • Работать прибором можно даже в перчатках.