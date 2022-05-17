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Лодочный мотор Patriot BM 110
5.0
2
Найти аналог
Лодочные моторы
    Лодочный мотор Patriot BM 110
    Арт. X190423102
    5.0
    2
    Лодочный мотор Patriot BM 110
    Лодочный мотор Patriot BM 110
    Лодочный мотор Patriot BM 110
    Лодочный мотор Patriot BM 110
    Лодочный мотор Patriot BM 110
    Лодочный мотор Patriot BM 110
    Лодочный мотор Patriot BM 110
    Лодочный мотор Patriot BM 110
    Лодочный мотор Patriot BM 110
    Лодочный мотор Patriot BM 110
      Лодочный мотор Patriot BM 110
      Лодочный мотор Patriot BM 110
      Лодочный мотор Patriot BM 110
      Лодочный мотор Patriot BM 110
      Лодочный мотор Patriot BM 110
      Лодочный мотор Patriot BM 110
      Лодочный мотор Patriot BM 110
      Лодочный мотор Patriot BM 110
      Лодочный мотор Patriot BM 110
      Лодочный мотор Patriot BM 110

      Лодочный мотор Patriot BM 110

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X190423102
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Аварийный выключатель
      		Да
      Сцепление центробежного типа
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лодочный мотор PATRIOT BM 110 720100110 представляет собой качественный агрегат высокого качества, который активно применяется рыбаками и любителями речных путешествий. Модель оптимально подходит для рыбного промысла или отдыха на озерах и реках. Мощности мотора достаточно для обеспечения стабильного движения маломерного судна размером не более 3 м. Многофункциональная рукоятка дает пользователю возможность выключать зажигание, регулировать число оборотов двигателя.

        Преимущества

        • Оптимальная гидродинамика подводной части для минимального сопротивления при движении
        • Есть возможность регулировать положение модели по высоте и углу
        • Простота применения
        • Скорость - 20 км/ч с нагрузкой 4 человека
        • Тип двигателя - двухтактный с воздушным охлаждением
        • Эффективность в работе