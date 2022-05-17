Преимущества

Оптимальная гидродинамика подводной части для минимального сопротивления при движении

Есть возможность регулировать положение модели по высоте и углу

Простота применения

Скорость - 20 км/ч с нагрузкой 4 человека

Тип двигателя - двухтактный с воздушным охлаждением

Эффективность в работе

Лодочный мотор PATRIOT BM 110 720100110 представляет собой качественный агрегат высокого качества, который активно применяется рыбаками и любителями речных путешествий. Модель оптимально подходит для рыбного промысла или отдыха на озерах и реках. Мощности мотора достаточно для обеспечения стабильного движения маломерного судна размером не более 3 м. Многофункциональная рукоятка дает пользователю возможность выключать зажигание, регулировать число оборотов двигателя.