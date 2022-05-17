Лодочный мотор Patriot BM 110
Арт. X190423102
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Аварийный выключатель
|Да
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Сцепление центробежного типа
|Нет
- Лодочный мотор PATRIOT BM 110 720100110 представляет собой качественный агрегат высокого качества, который активно применяется рыбаками и любителями речных путешествий. Модель оптимально подходит для рыбного промысла или отдыха на озерах и реках. Мощности мотора достаточно для обеспечения стабильного движения маломерного судна размером не более 3 м. Многофункциональная рукоятка дает пользователю возможность выключать зажигание, регулировать число оборотов двигателя.
Преимущества
- Оптимальная гидродинамика подводной части для минимального сопротивления при движении
- Есть возможность регулировать положение модели по высоте и углу
- Простота применения
- Скорость - 20 км/ч с нагрузкой 4 человека
- Тип двигателя - двухтактный с воздушным охлаждением
- Эффективность в работе