Лопата снеговая 512*408мм пластмассовая №4 алюм. черенок и V-обр ручкой (оцинк. планка)

Снеговая лопата в сборе с деревянным черенком 512x408 Gigant GWD17 - удобный и прочный инвентарь для уборки снега. Ковш этой модели выполнен из морозостойкого пластика. Это позволяет быстро и эффективно очистить от снега дорожки или аллеи. Данная модель станет незаменимым помощником в зимнее время года.

Преимущества