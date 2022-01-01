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Лопата снеговая 512*408мм пластмассовая №4 алюм. черенок и V-обр ручкой (оцинк. планка)
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Лопаты для уборки снега
    Лопата снеговая 512*408мм пластмассовая №4 алюм. черенок и V-обр ручкой (оцинк. планка)
    Арт. X190396142158
    Лопата снеговая 512*408мм пластмассовая №4 алюм. черенок и V-обр ручкой (оцинк. планка)

      Лопата снеговая 512*408мм пластмассовая №4 алюм. черенок и V-обр ручкой (оцинк. планка)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190396142158

      Характеристики

      Производитель
      		Россия
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Материал рукоятки
      		пластик
      Ручка на черенке
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Снеговая лопата в сборе с деревянным черенком 512x408 Gigant GWD17 - удобный и прочный инвентарь для уборки снега. Ковш этой модели выполнен из морозостойкого пластика. Это позволяет быстро и эффективно очистить от снега дорожки или аллеи. Данная модель станет незаменимым помощником в зимнее время года.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы