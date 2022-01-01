Лопата снеговая 512*408мм пластмассовая №4 алюм. черенок и V-обр ручкой (оцинк. планка)
Арт. X190396142158
Лопата снеговая 512*408мм пластмассовая №4 алюм. черенок и V-обр ручкой (оцинк. планка)
Арт. X190396142158
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Материал рукоятки
|пластик
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Ручка на черенке
|Да
- Снеговая лопата в сборе с деревянным черенком 512x408 Gigant GWD17 - удобный и прочный инвентарь для уборки снега. Ковш этой модели выполнен из морозостойкого пластика. Это позволяет быстро и эффективно очистить от снега дорожки или аллеи. Данная модель станет незаменимым помощником в зимнее время года.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы