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Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBA 50, фанерный ящик
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Сверлильные станки
    Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBA 50, фанерный ящик
    Арт. X131400002
    Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBA 50, фанерный ящик
    Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBA 50, фанерный ящик
      Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBA 50, фанерный ящик
      Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBA 50, фанерный ящик

      Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBA 50, фанерный ящик

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131400002

      Характеристики

      Производитель
      		Хайтек инструмент
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		1150
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBA 50 - является одним из самых удобных и надежных магнитных сверлильных станков на Российском рынке. Главное его преимущество перед моделью МВА 55 - наличие расширенного хода подачи сверлильного привода. Эта функция позволяет установить начальную высоту расположения сверлильной головки в соответствии с длиной инструмента, в процессе сверления подача осуществляется на 150 мм, но общий ход сверла достигает почти 300 мм.

        Преимущества

        • Надежный компактный электропривод с двухскоростной коробкой передач в масляной ванне
        • Посадочное место для сверл с Конусом Морзе 2
        • Эргономичная станина, отлитая под давлением из алюминиевого сплава, снабженная мягкой силиконовой вставкой в рукоятку для переноски
        • Компоновка со скрытым кабелем питания электропривода
        • Мощный электромагнит
        • Симметричное расположение органов управления
        • Переставляемая на любую сторону рукоятка подачи
        • Расширенный ход подачи сверла, облегчающий выбор инструмента и процесс работы