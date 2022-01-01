Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBA 50, фанерный ящик
Арт. X131400002
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Мощность, Вт
|1150
|
Напряжение сети, В
|220
- Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBA 50 - является одним из самых удобных и надежных магнитных сверлильных станков на Российском рынке. Главное его преимущество перед моделью МВА 55 - наличие расширенного хода подачи сверлильного привода. Эта функция позволяет установить начальную высоту расположения сверлильной головки в соответствии с длиной инструмента, в процессе сверления подача осуществляется на 150 мм, но общий ход сверла достигает почти 300 мм.
Преимущества
- Надежный компактный электропривод с двухскоростной коробкой передач в масляной ванне
- Посадочное место для сверл с Конусом Морзе 2
- Эргономичная станина, отлитая под давлением из алюминиевого сплава, снабженная мягкой силиконовой вставкой в рукоятку для переноски
- Компоновка со скрытым кабелем питания электропривода
- Мощный электромагнит
- Симметричное расположение органов управления
- Переставляемая на любую сторону рукоятка подачи
- Расширенный ход подачи сверла, облегчающий выбор инструмента и процесс работы