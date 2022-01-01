Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBA 50, фанерный ящик

Преимущества

Надежный компактный электропривод с двухскоростной коробкой передач в масляной ванне

Посадочное место для сверл с Конусом Морзе 2

Эргономичная станина, отлитая под давлением из алюминиевого сплава, снабженная мягкой силиконовой вставкой в рукоятку для переноски

Компоновка со скрытым кабелем питания электропривода

Мощный электромагнит

Симметричное расположение органов управления

Переставляемая на любую сторону рукоятка подачи

Расширенный ход подачи сверла, облегчающий выбор инструмента и процесс работы

Магнитный сверлильный станок Хайтек инструмент MBA 50 - является одним из самых удобных и надежных магнитных сверлильных станков на Российском рынке. Главное его преимущество перед моделью МВА 55 - наличие расширенного хода подачи сверлильного привода. Эта функция позволяет установить начальную высоту расположения сверлильной головки в соответствии с длиной инструмента, в процессе сверления подача осуществляется на 150 мм, но общий ход сверла достигает почти 300 мм.