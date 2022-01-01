Машина сверлильная DIAM A-355 620016
Арт. X12920481
Характеристики
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Производитель
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Регулировка оборотов
|Нет
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Плавный пуск
|Нет
- Сверлильная машина DIAM CSN-355А 620016 позволяет проделывать отверстия в бетонной или кирпичной поверхности, что очень удобно при проведении различных монтажных работ: прокладке труб, электропроводки и т. д. Данная модель имеет наклонный тип стойки, что позволяет высверливать отверстия под углом от 30 до 150 градусов. Оснащена мощным электродвигателем (2700 Вт), что положительно влияет на производительность инструмента
Преимущества
- Наклонный тип стойки - для сверления отверстий под углом от 30 до 150 градусов
- Мощный электродвигатель
- Прочная металлическая конструкция
- Небольшой вес