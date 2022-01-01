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Машина сверлильная DIAM A-355 620016
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Установки алмазного бурения
    Машина сверлильная DIAM A-355 620016
    Арт. X12920481
    Машина сверлильная DIAM A-355 620016

      Машина сверлильная DIAM A-355 620016

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X12920481

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Регулировка оборотов
      		Нет
      Плавный пуск
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверлильная машина DIAM CSN-355А 620016 позволяет проделывать отверстия в бетонной или кирпичной поверхности, что очень удобно при проведении различных монтажных работ: прокладке труб, электропроводки и т. д. Данная модель имеет наклонный тип стойки, что позволяет высверливать отверстия под углом от 30 до 150 градусов. Оснащена мощным электродвигателем (2700 Вт), что положительно влияет на производительность инструмента

        Преимущества

        • Наклонный тип стойки - для сверления отверстий под углом от 30 до 150 градусов
        • Мощный электродвигатель
        • Прочная металлическая конструкция
        • Небольшой вес