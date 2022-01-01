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Маска Инвертика АСФ+блок Муссон 2000
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Сварочные шлемы
    Маска Инвертика АСФ+блок Муссон 2000
    Арт. Х15385

      Маска Инвертика АСФ+блок Муссон 2000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х15385

      Характеристики

      Производитель
      		Инвертика
      С подачей воздуха
      		Нет
      Режим GRIND (шлифование)
      		Нет
      Возможность замены батареи
      		Нет
      Регулировка чувствительности
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сварочная маска Tecmen ADF 715S с автономным турбоблоком "Муссон 2000" (CleanAIRⓇBASIC 2000) - оптимальный вариант защиты сварщика от сварочных дымов и аэрозолей. Сварочная маска Tecmen ADF 715S предназначена для всех видов сварки кроме лазерной сварки и резки. В соответствии с международным стандартом EN 379 оптический класс масок сварщика Tecmen составляет 1/1/1/2.

        Преимущества

        • Размер смотрового окна 97*47 мм
        • Маска сварщика быстро регулируется под размеры головы сварщика и позволяет ему работать в комфортных условиях
        • Прекрасная регулировка угла обзора маски позволяет выполнить настройку под конкретного человека