Маска Инвертика АСФ+блок Муссон 2000

Преимущества

Размер смотрового окна 97*47 мм

Маска сварщика быстро регулируется под размеры головы сварщика и позволяет ему работать в комфортных условиях

Прекрасная регулировка угла обзора маски позволяет выполнить настройку под конкретного человека

Сварочная маска Tecmen ADF 715S с автономным турбоблоком "Муссон 2000" (CleanAIRⓇBASIC 2000) - оптимальный вариант защиты сварщика от сварочных дымов и аэрозолей. Сварочная маска Tecmen ADF 715S предназначена для всех видов сварки кроме лазерной сварки и резки. В соответствии с международным стандартом EN 379 оптический класс масок сварщика Tecmen составляет 1/1/1/2.