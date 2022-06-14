Мешок-пылесборник Filtero MAK 40 Pro 05611, 2 шт.
Арт. X131505128
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|мешок
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Материал
|синтетика
- Мешок-пылесборник FILTERO MAK 40 Pro 05611 используется со строительными и промышленными пылесосами. Изготовлен из трехслойного нетканого синтетического волокна MicroFib. Пылесборник обладает высокой прочностью и не боится влаги и острых предметов. Обеспечивает тонкую фильтрацию воздуха от мельчайшей пыли. В комплекте 2 штуки.
Совместимость с моделями пылесосов
- MAKITA 440, 445 X, 448, 449, VC 3510, VC 4510 L