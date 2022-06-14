Мешок-пылесборник Filtero MAK 40 Pro 05611, 2 шт.

Совместимость с моделями пылесосов

MAKITA 440, 445 X, 448, 449, VC 3510, VC 4510 L

Мешок-пылесборник FILTERO MAK 40 Pro 05611 используется со строительными и промышленными пылесосами. Изготовлен из трехслойного нетканого синтетического волокна MicroFib. Пылесборник обладает высокой прочностью и не боится влаги и острых предметов. Обеспечивает тонкую фильтрацию воздуха от мельчайшей пыли. В комплекте 2 штуки.