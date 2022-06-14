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Мешок-пылесборник Filtero MAK 40 Pro 05611, 2 шт.
4.7
3
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Мешки для пылесоса
    Мешок-пылесборник Filtero MAK 40 Pro 05611, 2 шт.
    Арт. X131505128
    4.7
    3
    Мешок-пылесборник Filtero MAK 40 Pro 05611, 2 шт.

      Мешок-пылесборник Filtero MAK 40 Pro 05611, 2 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131505128
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Filtero
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		мешок
      Материал
      		синтетика
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мешок-пылесборник FILTERO MAK 40 Pro 05611 используется со строительными и промышленными пылесосами. Изготовлен из трехслойного нетканого синтетического волокна MicroFib. Пылесборник обладает высокой прочностью и не боится влаги и острых предметов. Обеспечивает тонкую фильтрацию воздуха от мельчайшей пыли. В комплекте 2 штуки.

        Совместимость с моделями пылесосов
        • MAKITA 440, 445 X, 448, 449, VC 3510, VC 4510 L