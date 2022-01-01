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Мешок-пылесборник Filtero MAK 20 Pro 05649, до 20л, 5 штук
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Мешки для пылесоса
    Мешок-пылесборник Filtero MAK 20 Pro 05649, до 20л, 5 штук
    Арт. X131505129
    Мешок-пылесборник Filtero MAK 20 Pro 05649, до 20л, 5 штук

      Мешок-пылесборник Filtero MAK 20 Pro 05649, до 20л, 5 штук

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131505129

      Характеристики

      Производитель
      		Filtero
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		мешок
      Материал
      		синтетика
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мешок-пылесборник FILTERO MAK 20 Pro 05649 20 л., произведен из трехслойного нетканого синтетического волокна MicroFib, что гарантирует высокую прочность и обеспечивает тонкую очистку от мельчайшей пыли. Пылесборник не боится попадания влаги и острых предметов. В комплекте 5 штук.
        Совместимость с моделями пылесосов: 
        • MAKITA 448, RUPES S 135, S 235.