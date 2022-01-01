Мешок-пылесборник Filtero MAK 20 Pro 05649, до 20л, 5 штук

MAKITA 448, RUPES S 135, S 235.

Мешок-пылесборник FILTERO MAK 20 Pro 05649 20 л., произведен из трехслойного нетканого синтетического волокна MicroFib, что гарантирует высокую прочность и обеспечивает тонкую очистку от мельчайшей пыли. Пылесборник не боится попадания влаги и острых предметов. В комплекте 5 штук.