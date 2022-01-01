Мешок-пылесборник Filtero MAK 20 Pro 05649, до 20л, 5 штук
Арт. X131505129
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|мешок
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Материал
|синтетика
- Мешок-пылесборник FILTERO MAK 20 Pro 05649 20 л., произведен из трехслойного нетканого синтетического волокна MicroFib, что гарантирует высокую прочность и обеспечивает тонкую очистку от мельчайшей пыли. Пылесборник не боится попадания влаги и острых предметов. В комплекте 5 штук.
Совместимость с моделями пылесосов:
- MAKITA 448, RUPES S 135, S 235.