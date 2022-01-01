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Снегоуборщик бензиновый Мобил К С65Б8 Про MBK0022039
Найти аналог
Снегоуборщики бензиновые
    Снегоуборщик бензиновый Мобил К С65Б8 Про MBK0022039
    Арт. О00000036599
    Снегоуборщик бензиновый Мобил К С65Б8 Про MBK0022039
    Снегоуборщик бензиновый Мобил К С65Б8 Про MBK0022039
    Снегоуборщик бензиновый Мобил К С65Б8 Про MBK0022039
    Снегоуборщик бензиновый Мобил К С65Б8 Про MBK0022039
    Снегоуборщик бензиновый Мобил К С65Б8 Про MBK0022039
    Снегоуборщик бензиновый Мобил К С65Б8 Про MBK0022039
      Снегоуборщик бензиновый Мобил К С65Б8 Про MBK0022039
      Снегоуборщик бензиновый Мобил К С65Б8 Про MBK0022039
      Снегоуборщик бензиновый Мобил К С65Б8 Про MBK0022039
      Снегоуборщик бензиновый Мобил К С65Б8 Про MBK0022039
      Снегоуборщик бензиновый Мобил К С65Б8 Про MBK0022039
      Снегоуборщик бензиновый Мобил К С65Б8 Про MBK0022039

      Снегоуборщик бензиновый Мобил К С65Б8 Про MBK0022039

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000036599

      Характеристики

      Производитель
      		Мобил К
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Дальность выброса, м
      		12
      Габариты, мм
      		1370х680х1085
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Снегоуборщик Мобил К С65Б8 ПРО MBK0022038 оснащен зимним двигателем и профессиональным высокоскоростным редуктором, что позволяет его использовать для любых площадей и различного снежного покрова. редуктором, что позволяет его использовать для любых площадей и различного снежного покрова. Снегорез защищает редуктор и повышает эффективность при уборке плотного снега. Для оптимальной скорости передвижения и маневренности предусмотрено семь скоростных режимов. Большие колеса X-TRAC с глубоким протектором обеспечивают отличное сцепление с дорожным покрытием.

        Преимущества

        • Самоходная модель (5 скоростей вперед и 2 назад)
        • Зимний двигатель МОБИЛ К ПРО G250FS - стабильная работа при минусовых температурах и при попадании снежной пыли
        • Профессиональная шестеренчатая трансмиссия MOBIL K TRANSMISSION FG1 с увеличенным клиренсом и пониженной скорость до 0,63 км/ч
        • Усиленная турбина-крыльчатка с увеличенными ребрами жесткости
        • Снегорез на редукторе разрубает плотный, слежавшийся снег
        • Модель спроектирована по технологии Silence Work - уровень шума и дребезжания ниже до 30%
        • Корпус сварен по сложной технологии внутри корпуса, а не снаружи - защита от коррозии и ржавчины
        • Высокоскоростной профессиональный редуктор MOBIL K HIGHSPEED WARM GEER WG1
        • Наличие нескольких скоростей позволяет подобрать оптимальный режим работы в зависимости от плотности снега
        • Бестросовое управление желобом выброса снега
        • Опционально снегоуборщик может быть оснащен фарой и электростартером, а также докупив щетку можно из снегоуборщика сделать подметальную машину