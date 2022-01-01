Снегоуборщик бензиновый Мобил К С65Б8 Про MBK0022039

Преимущества

Самоходная модель (5 скоростей вперед и 2 назад)

Зимний двигатель МОБИЛ К ПРО G250FS - стабильная работа при минусовых температурах и при попадании снежной пыли

Профессиональная шестеренчатая трансмиссия MOBIL K TRANSMISSION FG1 с увеличенным клиренсом и пониженной скорость до 0,63 км/ч

Усиленная турбина-крыльчатка с увеличенными ребрами жесткости

Снегорез на редукторе разрубает плотный, слежавшийся снег

Модель спроектирована по технологии Silence Work - уровень шума и дребезжания ниже до 30%

Корпус сварен по сложной технологии внутри корпуса, а не снаружи - защита от коррозии и ржавчины

Высокоскоростной профессиональный редуктор MOBIL K HIGHSPEED WARM GEER WG1

Наличие нескольких скоростей позволяет подобрать оптимальный режим работы в зависимости от плотности снега

Бестросовое управление желобом выброса снега

Опционально снегоуборщик может быть оснащен фарой и электростартером, а также докупив щетку можно из снегоуборщика сделать подметальную машину

Снегоуборщик Мобил К С65Б8 ПРО MBK0022038 оснащен зимним двигателем и профессиональным высокоскоростным редуктором, что позволяет его использовать для любых площадей и различного снежного покрова. редуктором, что позволяет его использовать для любых площадей и различного снежного покрова. Снегорез защищает редуктор и повышает эффективность при уборке плотного снега. Для оптимальной скорости передвижения и маневренности предусмотрено семь скоростных режимов. Большие колеса X-TRAC с глубоким протектором обеспечивают отличное сцепление с дорожным покрытием.