Монтажный комплект Lammin 42828
Арт. X16912758167
Характеристики
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Производитель
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Тип
|монтажный набор
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Количество в упаковке, шт
|7
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Диаметр, дюйм
|3/4
- Универсальный комплект для радиаторов предназначен для проведения монтажа алюминиевых и биметаллических батарей секционного типа. Он позволяет обеспечить подключение радиатора к трубопроводу.
Преимущества
- Использование такого оборудования дает возможность быстро и надежно подключать отопительный прибор к магистралям трубопровода.
- Данный набор оптимально подходит для монтажа отопительных приборов Lammin.