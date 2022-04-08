Монтажный комплект Lammin 42828

Преимущества

Использование такого оборудования дает возможность быстро и надежно подключать отопительный прибор к магистралям трубопровода.

Данный набор оптимально подходит для монтажа отопительных приборов Lammin.

Универсальный комплект для радиаторов предназначен для проведения монтажа алюминиевых и биметаллических батарей секционного типа. Он позволяет обеспечить подключение радиатора к трубопроводу.