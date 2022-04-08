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Монтажный комплект Lammin 42828
4.5
2
Найти аналог
Комплекты для радиаторов отопления
    Монтажный комплект Lammin 42828
    Арт. X16912758167
    4.5
    2
    Монтажный комплект Lammin 42828

      Монтажный комплект Lammin 42828

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16912758167
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Lammin
      Тип
      		монтажный набор
      Количество в упаковке, шт
      		7
      Диаметр, дюйм
      		3/4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный комплект для радиаторов предназначен для проведения монтажа алюминиевых и биметаллических батарей секционного типа. Он позволяет обеспечить подключение радиатора к трубопроводу.

        Преимущества

        • Использование такого оборудования дает возможность быстро и надежно подключать отопительный прибор к магистралям трубопровода.
        • Данный набор оптимально подходит для монтажа отопительных приборов Lammin.