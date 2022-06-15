Мотобур Союз ББС-1530
Арт. О00000006449
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|290x410x300
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Класс товара
|бытовой
- Мотобур Союз ББС-1530 используется для бурения отверстий в грунте. Оснащен надежный 2-х тактным двигателем. Система подкачки топлива облегчает запуск холодного двигателя. На одной из ручек мотобура расположен выключатель зажигания и курок газа. Полупрозрачный топливный бак позволяет отслеживать уровень бензомасляной смеси.
Преимущества
- Одноцилиндровый 2-тактный двигатель воздушного охлаждения
- Простота конструкции
- Стальная рама
- На одну рукоятку Союз ББС-1530 выведены органы управления, что улучшает контроль над инструментом
- Возможность присоединения шнека для бурения грунта Ø300 мм
- Праймер для легкого старта холодного двигателя
- Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе
- Стандартный разъем для крепления шнека
- Расход топлива: 1.8 л/ч