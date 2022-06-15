Преимущества

Одноцилиндровый 2-тактный двигатель воздушного охлаждения

Простота конструкции

Стальная рама

На одну рукоятку Союз ББС-1530 выведены органы управления, что улучшает контроль над инструментом

Возможность присоединения шнека для бурения грунта Ø300 мм

Праймер для легкого старта холодного двигателя

Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе

Стандартный разъем для крепления шнека

Расход топлива: 1.8 л/ч

Мотобур Союз ББС-1530 используется для бурения отверстий в грунте. Оснащен надежный 2-х тактным двигателем. Система подкачки топлива облегчает запуск холодного двигателя. На одной из ручек мотобура расположен выключатель зажигания и курок газа. Полупрозрачный топливный бак позволяет отслеживать уровень бензомасляной смеси.