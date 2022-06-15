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Мотобур Союз ББС-1530
5.0
2
Найти аналог
Мотобуры
    Мотобур Союз ББС-1530
    Арт. О00000006449
    5.0
    2
    Мотобур Союз ББС-1530
    Мотобур Союз ББС-1530
    Мотобур Союз ББС-1530
      Мотобур Союз ББС-1530
      Мотобур Союз ББС-1530
      Мотобур Союз ББС-1530

      Мотобур Союз ББС-1530

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. О00000006449
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Союз
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		290x410x300
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотобур Союз ББС-1530 используется для бурения отверстий в грунте. Оснащен надежный 2-х тактным двигателем. Система подкачки топлива облегчает запуск холодного двигателя. На одной из ручек мотобура расположен выключатель зажигания и курок газа. Полупрозрачный топливный бак позволяет отслеживать уровень бензомасляной смеси.

        Преимущества

        • Одноцилиндровый 2-тактный двигатель воздушного охлаждения
        • Простота конструкции
        • Стальная рама
        • На одну рукоятку Союз ББС-1530 выведены органы управления, что улучшает контроль над инструментом
        • Возможность присоединения шнека для бурения грунта Ø300 мм
        • Праймер для легкого старта холодного двигателя
        • Фиксация клавиши включателя для удобства при продолжительной работе
        • Стандартный разъем для крепления шнека
        • Расход топлива: 1.8 л/ч