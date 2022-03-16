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Мотыжка комбинированная Palisad 62389 (3 зубья, пластиковая рукоятка)
5.0
2
140 ₽
Мотыжки садовые
    Мотыжка комбинированная Palisad 62389 (3 зубья, пластиковая рукоятка)
    Арт. X1903969859
    5.0
    2
    Мотыжка комбинированная Palisad 62389 (3 зубья, пластиковая рукоятка)

      Мотыжка комбинированная Palisad 62389 (3 зубья, пластиковая рукоятка)

      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1903969859
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Palisad
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип инструмента
      		мотыжка
      Рабочая ширина, мм
      		72
      Все характеристики
      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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