Мотыжка комбинированная Palisad 62389 (3 зубья, пластиковая рукоятка)

Преимущества

Рабочая часть выполнена из инструментальной стали У8

Окрашена ''молотковой'' эмалью для предохранения от коррозии

Мотыжка комбинированная Palisad 62389 предназначена для рыхления, аэрации почвы и прополки на небольших грядках и клумбах.