Кран шаровой Mvi AquaHit ВР-НР 1 1/2" BV.312.08
Арт. X1691384032
Характеристики
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Производитель
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Макс. рабочая температура, °С
|120
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Газовый
|Нет
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Покрытие
|никелированное
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Материал
|латунь
Описание:Кран применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем питьевого и хозяйственного назначения, горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха, жидких углеводородов, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам крана. Использование шаровых кранов в качестве регулирующей арматуры не допускается. Ремонтопригоден. Срок службы 15 лет.