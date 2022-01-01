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Кран шаровой Mvi AquaHit ВР-НР 1 1/2" BV.312.08
Найти аналог
Арматура запорная и регулирующая
    Кран шаровой Mvi AquaHit ВР-НР 1 1/2" BV.312.08
    Арт. X1691384032
    Кран шаровой Mvi AquaHit ВР-НР 1 1/2" BV.312.08

      Кран шаровой Mvi AquaHit ВР-НР 1 1/2" BV.312.08

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691384032

      Характеристики

      Производитель
      		Mvi
      Макс. рабочая температура, °С
      		120
      Газовый
      		Нет
      Покрытие
      		никелированное
      Материал
      		латунь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Кран применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем питьевого и хозяйственного назначения, горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха, жидких углеводородов, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам крана. Использование шаровых кранов в качестве регулирующей арматуры не допускается. Ремонтопригоден. Срок службы 15 лет.