Кран шаровой Mvi AquaHit ВР-НР 1 1/2" BV.312.08

Описание: Кран применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем питьевого и хозяйственного назначения, горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха, жидких углеводородов, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам крана. Использование шаровых кранов в качестве регулирующей арматуры не допускается. Ремонтопригоден. Срок службы 15 лет.