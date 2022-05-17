Нагревательный элемент RF 2,0кВт (нерж) M4 под анод 10042

Нагревательный элемент RF 2,0 кВт (нерж) M4 это универсальный компонент для водонагревателей брендов Electrolux, Thermex, Garanterm. Представляет собой изогнутую U-образную трубку из нержавеющего сплава. ТЭН RF 2 кВт быстро нагревает воду. Устанавливается на электрические водонагреватели большой мощности, отличается надежностью и долговечностью. Купить нагревательный элемент ТЭН RF 2,0кВт (нерж) M4 можно для использования в водонагревателях для обеспечения горячей водой бытовых, административных и промышленных помещений.

Преимущества нагревательного элемента RF 2,0 кВт (нерж) M4:

Длительный срок службы;

Не ржавеет;

Быстро нагревается;

Подходит для длительной интенсивной нагрузки.

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