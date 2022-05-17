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Нагревательный элемент RF 2,0кВт (нерж) M4 под анод 10042
5.0
3
1 505 ₽
Тэны для водонагревателей
    Нагревательный элемент RF 2,0кВт (нерж) M4 под анод 10042
    Арт. X16970118
    5.0
    3
    Нагревательный элемент RF 2,0кВт (нерж) M4 под анод 10042

      Нагревательный элемент RF 2,0кВт (нерж) M4 под анод 10042

      1 505 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16970118
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		ИТА
      Диаметр фланца, мм
      		64
      Все характеристики
      1 505 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Нагревательный элемент RF 2,0 кВт (нерж) M4 это универсальный компонент для водонагревателей брендов Electrolux, Thermex, Garanterm. Представляет собой изогнутую U-образную трубку из нержавеющего сплава. ТЭН RF 2 кВт быстро нагревает воду. Устанавливается на электрические водонагреватели большой мощности, отличается надежностью и долговечностью. Купить нагревательный элемент ТЭН RF 2,0кВт (нерж) M4 можно для использования в водонагревателях для обеспечения горячей водой бытовых, административных и промышленных помещений.

        Преимущества нагревательного элемента RF 2,0 кВт (нерж) M4:

        • Длительный срок службы;
        • Не ржавеет;
        • Быстро нагревается;
        • Подходит для длительной интенсивной нагрузки.

        Комплектация:

        • Нагревательный элемент;
        • Упаковка.