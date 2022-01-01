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Наконечник №0 к Г2-4М
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Токосъемники и токопроводящие наконечники
    Наконечник №0 к Г2-4М
    Арт. X11375407
    Наконечник №0 к Г2-4М

      Наконечник №0 к Г2-4М

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X11375407

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.03
      Материал
      		латунь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Для сварочных горелок с равным давлением Г2-4М, рекомендуется использовать цельнотянутые наконечники, изготовленные из меди. Использоваться они могут для обработки металлов, толщина которых находится в диапазоне 0.2 - 0.5 мм.

        Преимущества

        • Наконечники выполнены таким образом, что позволяют справиться с запланированными работами даже в труднодоступных местах, где пространство ограничено