Наконечник №0 к Г2-4М
Арт. X11375407
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.03
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Материал
|латунь
- Для сварочных горелок с равным давлением Г2-4М, рекомендуется использовать цельнотянутые наконечники, изготовленные из меди. Использоваться они могут для обработки металлов, толщина которых находится в диапазоне 0.2 - 0.5 мм.
Преимущества
- Наконечники выполнены таким образом, что позволяют справиться с запланированными работами даже в труднодоступных местах, где пространство ограничено