Наконечник №0 к Г2-4М

Преимущества

Наконечники выполнены таким образом, что позволяют справиться с запланированными работами даже в труднодоступных местах, где пространство ограничено

Для сварочных горелок с равным давлением Г2-4М, рекомендуется использовать цельнотянутые наконечники, изготовленные из меди. Использоваться они могут для обработки металлов, толщина которых находится в диапазоне 0.2 - 0.5 мм.