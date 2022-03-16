Преимущества

Наконечник №0А для горелки Г2 Джет - является сменной частью для горелки Г2 Джет. Предназначен для газопламенной обработки металлов толщиной 0.3–0.5 мм. Наконечники позволяют выполнять работы в ограниченном пространстве и в труднодоступных местах. Применяемый горючий газ: ацетилен.