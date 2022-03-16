Наконечник №0А для горелки Г2 Джет
Арт. 712112
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.01
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Материал
|металл
- Наконечник №0А для горелки Г2 Джет - является сменной частью для горелки Г2 Джет. Предназначен для газопламенной обработки металлов толщиной 0.3–0.5 мм. Наконечники позволяют выполнять работы в ограниченном пространстве и в труднодоступных местах. Применяемый горючий газ: ацетилен.
Преимущества
- Изготовлен из высокотехнологичного материала
- Надежность