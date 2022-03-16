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Наконечник №0А для горелки Г2 Джет
5.0
2
99 ₽
Токосъемники и токопроводящие наконечники
    Наконечник №0А для горелки Г2 Джет
    Арт. 712112
    5.0
    2
    Наконечник №0А для горелки Г2 Джет

      Наконечник №0А для горелки Г2 Джет

      99 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 712112
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Джет
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.01
      Материал
      		металл
      Все характеристики
      99 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Наконечник №0А для горелки Г2 Джет - является сменной частью для горелки Г2 Джет. Предназначен для газопламенной обработки металлов толщиной 0.3–0.5 мм. Наконечники позволяют выполнять работы в ограниченном пространстве и в труднодоступных местах. Применяемый горючий газ: ацетилен. 

        Преимущества

        • Изготовлен из высокотехнологичного материала
        • Надежность