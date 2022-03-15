Наконечник к горелке №2 А Джет
Арт. 712114
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.01
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Материал
|металл
- Наконечник к горелке №2 А Джет - предназначен для ацетиленовых горелок Г2, Г3, КРГА. Применяется для пропуска газа в сварочную ванну. Крепится к стволу горелки. Рабочий газ — ацетилен. Предназначен для газопламенной обработки металлов толщиной 1.0–2.0 мм. Наконечники позволяют выполнять работы в ограниченном пространстве и в труднодоступных местах.
Преимущества
- Изготовлен из высокотехнологичного материала
- Надежность