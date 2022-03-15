Преимущества

Наконечник к горелке №2 А Джет - предназначен для ацетиленовых горелок Г2, Г3, КРГА. Применяется для пропуска газа в сварочную ванну. Крепится к стволу горелки. Рабочий газ — ацетилен. Предназначен для газопламенной обработки металлов толщиной 1.0–2.0 мм. Наконечники позволяют выполнять работы в ограниченном пространстве и в труднодоступных местах.