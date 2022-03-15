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Наконечник к горелке №2 А Джет
5.0
2
Найти аналог
Токосъемники и токопроводящие наконечники
    Наконечник к горелке №2 А Джет
    Арт. 712114
    5.0
    2
    Наконечник к горелке №2 А Джет

      Наконечник к горелке №2 А Джет

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 712114
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Джет
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.01
      Материал
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Наконечник к горелке №2 А Джет - предназначен для ацетиленовых горелок Г2, Г3, КРГА. Применяется для пропуска газа в сварочную ванну. Крепится к стволу горелки. Рабочий газ — ацетилен. Предназначен для газопламенной обработки металлов толщиной 1.0–2.0 мм. Наконечники позволяют выполнять работы в ограниченном пространстве и в труднодоступных местах.

        Преимущества

        • Изготовлен из высокотехнологичного материала
        • Надежность