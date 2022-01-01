Хомут нейлоновый (PA) Nova NV-200-25B, 2.5х200 мм, черный
Арт. Ю00000026731
Характеристики
|
Производитель
|Nova
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|стяжка
- Хомут нейлоновый (PA) Nova NV-200-25B, 2.5х200 мм, черный - применяется при обвязке кабелей и проводов для последующей укладки в гофрированные или жесткие гладкие трубы, кабель-каналы и короба или на лотки.
Преимущества
- Хомуты обладают повышенной устойчивостью к маслам и их производным
- Замковый механизм одностороннего хода, неразъемный
- Устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения