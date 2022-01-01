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Хомут нейлоновый (PA) Nova NV-200-25B, 2.5х200 мм, черный
Найти аналог
Пластиковые хомуты стяжки для кабелей
    Хомут нейлоновый (PA) Nova NV-200-25B, 2.5х200 мм, черный
    Арт. Ю00000026731
    Хомут нейлоновый (PA) Nova NV-200-25B, 2.5х200 мм, черный

      Хомут нейлоновый (PA) Nova NV-200-25B, 2.5х200 мм, черный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000026731

      Характеристики

      Производитель
      		Nova
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		стяжка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Хомут нейлоновый (PA) Nova NV-200-25B, 2.5х200 мм, черный - применяется при обвязке кабелей и проводов для последующей укладки в гофрированные или жесткие гладкие трубы, кабель-каналы и короба или на лотки.

        Преимущества

        • Хомуты обладают повышенной устойчивостью к маслам и их производным
        • Замковый механизм одностороннего хода, неразъемный
        • Устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения