Преимущества

Хомуты обладают повышенной устойчивостью к маслам и их производным

Замковый механизм одностороннего хода, неразъемный

Устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения

Хомут нейлоновый (PA) Nova NV-200-25B, 2.5х200 мм, черный - применяется при обвязке кабелей и проводов для последующей укладки в гофрированные или жесткие гладкие трубы, кабель-каналы и короба или на лотки.