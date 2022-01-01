Хомут нейлоновый (PA) Nova NV-200-36W 3.6х200 мм, белый
Арт. Ю00000026732
Характеристики
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Производитель
|Nova
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. диаметр, мм
|64
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Тип
|стяжка
- Хомут нейлоновый (PA) Nova NV-200-36W 3.6х200 мм, белый - применяется при обвязке кабелей и проводов для последующей укладки в гофрированные или жесткие гладкие трубы, кабель-каналы и короба или на лотки.
Преимущества
- Хомуты обладают повышенной устойчивостью к маслам и их производным
- Замковый механизм одностороннего хода, неразъемный