Нож для газонокосилок Unisaw Professional Quality универсальный, 19"
Арт. 1128397
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|нож для газонокосилки
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Длина ножа, мм
|48
- Нож для газонокосилок Unisaw универсальный 19 Professional Quality SPRO-05119 длиной – 19”.
Преимущества
- Производится из высококачественной стали, что обеспечивает длительный срок использования
- Нож комплектуется набором переходников и имеет центральное отверстие специальной формы, что дает возможность устанавливать нож на приводные валы различных диаметров