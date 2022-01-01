Нож для газонокосилок Unisaw Professional Quality универсальный, 16"
Арт. 1128401
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|нож для газонокосилки
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Длина ножа, мм
|40
- Нож для газонокосилок Unisaw универсальный 16 Professional Quality SPRO-05116 длиной – 16”.
Преимущества
- Производится из высококачественной стали - обеспечивающей долгий срок службы
- Нож комплектуется набором переходников и имеет центральное отверстие специальной формы, что дает возможность устанавливать на приводные валы различных диаметров