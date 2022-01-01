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Нож для газонокосилок Unisaw Professional Quality универсальный, 16"
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Для газонокосилок
    Нож для газонокосилок Unisaw Professional Quality универсальный, 16"
    Арт. 1128401
    Нож для газонокосилок Unisaw Professional Quality универсальный, 16"

      Нож для газонокосилок Unisaw Professional Quality универсальный, 16"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 1128401

      Характеристики

      Производитель
      		Unisaw
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		нож для газонокосилки
      Длина ножа, мм
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Нож для газонокосилок Unisaw универсальный 16 Professional Quality SPRO-05116 длиной – 16”.

        Преимущества

        • Производится из высококачественной стали - обеспечивающей долгий срок службы
        • Нож комплектуется набором переходников и имеет центральное отверстие специальной формы, что дает возможность устанавливать на приводные валы различных диаметров