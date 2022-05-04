Преимущества

Изменение направления трассы под любым углом

Высокая герметичность и прочность соединения

Простой монтаж

Отвод круглый Лиссант 1081206460, 45 градусов, 250 мм - служит для изменения направления (изгиба) вентиляционного канала круглого сечения на необходимый для монтажа системы угол.