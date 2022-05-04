Отвод круглый Лиссант 1081206460, 45 градусов, 250 мм
Арт. X699145382
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Диаметр, мм
|250
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Количество предметов, шт
|1
- Отвод круглый Лиссант 1081206460, 45 градусов, 250 мм - служит для изменения направления (изгиба) вентиляционного канала круглого сечения на необходимый для монтажа системы угол.
Преимущества
- Изменение направления трассы под любым углом
- Высокая герметичность и прочность соединения
- Простой монтаж