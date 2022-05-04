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Отвод круглый Лиссант 1081206460, 45 градусов, 250 мм
5.0
2
410 ₽
Отводы вентиляционные
    Отвод круглый Лиссант 1081206460, 45 градусов, 250 мм
    Арт. X699145382
    5.0
    2
    Отвод круглый Лиссант 1081206460, 45 градусов, 250 мм

      Отвод круглый Лиссант 1081206460, 45 градусов, 250 мм

      410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699145382
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лиссант
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр, мм
      		250
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвод круглый Лиссант 1081206460, 45 градусов, 250 мм -  служит для изменения направления (изгиба) вентиляционного канала круглого сечения на необходимый для монтажа системы угол.

        Преимущества

        • Изменение направления трассы под любым углом
        • Высокая герметичность и прочность соединения
        • Простой монтаж