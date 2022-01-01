Преимущества

Высокая точность - параллельный упор с линейкой позволяет точно выставить плитку без необходимости разметки

Безопасная работа - диск снабжен кожухом, который защищает оператора от пыли, искр и осколков

Возможность наклона стола позволяет выполнять распилы под углами от 0 до 45°

Благодаря водяному охлаждению уменьшено образование пыли

Плиткорез P.I.T. PTC180-C Мастер - это удобный, компактный и простой в использовании инструмент для резки плитки. Применяется для влажной резки всех видов натуральной и искусственной плитки. Отличный помощник во время ремонта ванной комнаты или кухни. Подходит для работ с напольной и настенной плиткой. Обеспечивает точный и глубокий пропил в 23 мм под углом 45°С.