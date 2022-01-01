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Плиткорез P.I.T. PTC180-C Мастер
5 270 ₽
Плиткорезы
  • Персональная скидка
Плиткорез P.I.T. PTC180-C Мастер
Арт. О00000026716
Плиткорез P.I.T. PTC180-C Мастер
Плиткорез P.I.T. PTC180-C Мастер
Плиткорез P.I.T. PTC180-C Мастер
Плиткорез P.I.T. PTC180-C Мастер
Плиткорез P.I.T. PTC180-C Мастер
Плиткорез P.I.T. PTC180-C Мастер
  • Персональная скидка
Плиткорез P.I.T. PTC180-C Мастер
Плиткорез P.I.T. PTC180-C Мастер
Плиткорез P.I.T. PTC180-C Мастер
Плиткорез P.I.T. PTC180-C Мастер
Плиткорез P.I.T. PTC180-C Мастер
Плиткорез P.I.T. PTC180-C Мастер

Плиткорез P.I.T. PTC180-C Мастер

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  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000026716

Характеристики

Производитель
P.I.T.
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Мощность, Вт
650
Напряжение сети, В
220
Все характеристики

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Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 270 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Плиткорез P.I.T. PTC180-C Мастер - это удобный, компактный и простой в использовании инструмент для резки плитки. Применяется для влажной резки всех видов натуральной и искусственной плитки. Отличный помощник во время ремонта ванной комнаты или кухни. Подходит для работ с напольной и настенной плиткой. Обеспечивает точный и глубокий пропил в 23 мм под углом 45°С.

    Преимущества

    • Высокая точность - параллельный упор с линейкой позволяет точно выставить плитку без необходимости разметки
    • Безопасная работа - диск снабжен кожухом, который защищает оператора от пыли, искр и осколков
    • Возможность наклона стола позволяет выполнять распилы под углами от 0 до 45°
    • Благодаря водяному охлаждению уменьшено образование пыли