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Плиткорез P.I.T. PTC180-C Мастер
Арт. О00000026716
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Мощность, Вт
|650
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Напряжение сети, В
|220
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- Плиткорез P.I.T. PTC180-C Мастер - это удобный, компактный и простой в использовании инструмент для резки плитки. Применяется для влажной резки всех видов натуральной и искусственной плитки. Отличный помощник во время ремонта ванной комнаты или кухни. Подходит для работ с напольной и настенной плиткой. Обеспечивает точный и глубокий пропил в 23 мм под углом 45°С.
Преимущества
- Высокая точность - параллельный упор с линейкой позволяет точно выставить плитку без необходимости разметки
- Безопасная работа - диск снабжен кожухом, который защищает оператора от пыли, искр и осколков
- Возможность наклона стола позволяет выполнять распилы под углами от 0 до 45°
- Благодаря водяному охлаждению уменьшено образование пыли