Патрон для резьбонарезания Vertex M4-M12, DIN 371, посадка B16

Преимущества

Надежность

Практичность

Высокая износостойкость

Долгий срок службы

Патрон резьбонарезной Vertex M4-M12 предназначен для крепления и быстрой смены предохранительных головок и применяется для нарезания закрепляемыми в них метчиками различных видов правой резьбы на сверлильных, фрезерных, токарных станках и обрабатывающих центрах.