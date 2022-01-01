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Патрон для резьбонарезания Vertex M4-M12, DIN 371, посадка B16
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Патроны для токарных станков
    Патрон для резьбонарезания Vertex M4-M12, DIN 371, посадка B16
    Арт. jet_17165
    Патрон для резьбонарезания Vertex M4-M12, DIN 371, посадка B16
    Патрон для резьбонарезания Vertex M4-M12, DIN 371, посадка B16
    Патрон для резьбонарезания Vertex M4-M12, DIN 371, посадка B16
      Патрон для резьбонарезания Vertex M4-M12, DIN 371, посадка B16
      Патрон для резьбонарезания Vertex M4-M12, DIN 371, посадка B16
      Патрон для резьбонарезания Vertex M4-M12, DIN 371, посадка B16

      Патрон для резьбонарезания Vertex M4-M12, DIN 371, посадка B16

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_17165

      Характеристики

      Производитель
      		Vertex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Диаметр патрона, мм
      		42
      Ширина, мм
      		42
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Патрон резьбонарезной Vertex M4-M12 предназначен для крепления и быстрой смены предохранительных головок и применяется для нарезания закрепляемыми в них метчиками различных видов правой резьбы на сверлильных, фрезерных, токарных станках и обрабатывающих центрах.

        Преимущества

        • Надежность
        • Практичность
        • Высокая износостойкость
        • Долгий срок службы