Патрон для резьбонарезания Vertex M4-M12, DIN 371, посадка B16
Арт. jet_17165
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Диаметр патрона, мм
|42
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Ширина, мм
|42
- Патрон резьбонарезной Vertex M4-M12 предназначен для крепления и быстрой смены предохранительных головок и применяется для нарезания закрепляемыми в них метчиками различных видов правой резьбы на сверлильных, фрезерных, токарных станках и обрабатывающих центрах.
Преимущества
- Надежность
- Практичность
- Высокая износостойкость
- Долгий срок службы