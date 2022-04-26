Патрон ПрофОснастка Мастер №82 (3-16 мм, В18, ключ)
Арт. X1317120287
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип посадки патрона
|B18
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Тип патрона
|ключевой
- Патрон сверлильный зажимной ключевой №82, диаметр зажима 3-16 мм, посадка B18 на сверлильный станок, ТМ ПрофОснастка. Патрон предназначен для профессионального использования на сверлильных станках. Точность бияения патрона – 0,35 мм. Размеры патрона L = 87 мм L1 = 59 мм D = 51 мм (общая длина / длина с закрученными губками / диаметр корпуса патрона). Полностью металлический корпус. Наиболее популярный и простой патрон с ключом.
Преимущества
- Долговечность
- Износостойкость
- Надежная фиксация