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Патрон ПрофОснастка Мастер №82 (3-16 мм, В18, ключ)
5.0
2
758 ₽
Патроны
    Патрон ПрофОснастка Мастер №82 (3-16 мм, В18, ключ)
    Арт. X1317120287
    5.0
    2
    Патрон ПрофОснастка Мастер №82 (3-16 мм, В18, ключ)

      Патрон ПрофОснастка Мастер №82 (3-16 мм, В18, ключ)

      758 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1317120287
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Профоснастка
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип посадки патрона
      		B18
      Тип патрона
      		ключевой
      Все характеристики
      758 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Патрон сверлильный зажимной ключевой №82, диаметр зажима 3-16 мм, посадка B18 на сверлильный станок, ТМ ПрофОснастка. Патрон предназначен для профессионального использования на сверлильных станках. Точность бияения патрона – 0,35 мм. Размеры патрона L = 87 мм L1 = 59 мм D = 51 мм (общая длина / длина с закрученными губками / диаметр корпуса патрона). Полностью металлический корпус. Наиболее популярный и простой патрон с ключом.

        Преимущества

        • Долговечность
        • Износостойкость
        • Надежная фиксация