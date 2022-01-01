Пила ленточная Энкор Корвет-87

Преимущества

Асинхронный двигатель

Простая замена пильного полотна

Регулируемый наклон рабочего стола

Пильное полотно ставится в двух положениях

Электрический лобзиковый станок Энкор Корвет-87 90870 предназначен для использования в бытовых целях. Это удобный инструмент для изготовления мебели для дачи или дома. Ножки обеспечивают надежную устойчивость, увеличенный вылет рамы позволяет делать внутренние пропилы. Рабочий стол регулируется, поэтому можно выпиливать более сложные фигуры. Большая рабочая область позволяет обрабатывать более сложные заготовки. Удобные металлические ножки обеспечивают электрическому лобзиковому станку Энкор Корвет-87 90870 высокую устойчивость.