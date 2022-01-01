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Пила ленточная Энкор Корвет-87
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Ленточные станки по дереву
    Пила ленточная Энкор Корвет-87
    Арт. X1314011307
    Пила ленточная Энкор Корвет-87
    Пила ленточная Энкор Корвет-87
    Пила ленточная Энкор Корвет-87
    Пила ленточная Энкор Корвет-87
      Пила ленточная Энкор Корвет-87
      Пила ленточная Энкор Корвет-87
      Пила ленточная Энкор Корвет-87
      Пила ленточная Энкор Корвет-87

      Пила ленточная Энкор Корвет-87

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1314011307

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		500х300х320
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический лобзиковый станок Энкор Корвет-87 90870 предназначен для использования в бытовых целях. Это удобный инструмент для изготовления мебели для дачи или дома. Ножки обеспечивают надежную устойчивость, увеличенный вылет рамы позволяет делать внутренние пропилы. Рабочий стол регулируется, поэтому можно выпиливать более сложные фигуры. Большая рабочая область позволяет обрабатывать более сложные заготовки. Удобные металлические ножки обеспечивают электрическому лобзиковому станку Энкор Корвет-87 90870 высокую устойчивость.

        Преимущества

        • Асинхронный двигатель
        • Простая замена пильного полотна
        • Регулируемый наклон рабочего стола
        • Пильное полотно ставится в двух положениях