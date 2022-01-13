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Ленточная пила Энкор Корвет-88
5.0
1
Найти аналог
Ленточные станки по дереву
    Ленточная пила Энкор Корвет-88
    Арт. X1314011308
    5.0
    1
    Ленточная пила Энкор Корвет-88

      Ленточная пила Энкор Корвет-88

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1314011308
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический лобзиковый станок Энкор Корвет-88 90880 используется для распиловки дерева. Выпиливание фигурных деталей, поперечные или наклонные пропилы возможны благодаря поворотному упору и наклоняемому столу. Большой вылет рамы позволяет делать внутренние распилы достаточно больших заготовок.

        Преимущества

        • Функциональность. Упор с градусной шкалой настольного электрического лобзика Корвет-88 90880 позволяет распиливать заготовки под углом без предварительной разметки
        • Безопасность. Защитный кожух предохраняет оператора от вылета стружки или сколов полотна, это делает работу безопаснее. Кроме того, кожух прозрачный и не закрывает обзор
        • Универсальность. Стол поворотный, поэтому можно выпиливать сложные фигуры
        • 2 уровня скорости двигателя
        • Система удаления стружки
        • Простота и легкость замены пильного полотна
        • Увеличенный вылет рамы для сложных работ
        • Фиксация полотна в двух точках