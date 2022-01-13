Ленточная пила Энкор Корвет-88
Арт. X1314011308
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
- Электрический лобзиковый станок Энкор Корвет-88 90880 используется для распиловки дерева. Выпиливание фигурных деталей, поперечные или наклонные пропилы возможны благодаря поворотному упору и наклоняемому столу. Большой вылет рамы позволяет делать внутренние распилы достаточно больших заготовок.
Преимущества
- Функциональность. Упор с градусной шкалой настольного электрического лобзика Корвет-88 90880 позволяет распиливать заготовки под углом без предварительной разметки
- Безопасность. Защитный кожух предохраняет оператора от вылета стружки или сколов полотна, это делает работу безопаснее. Кроме того, кожух прозрачный и не закрывает обзор
- Универсальность. Стол поворотный, поэтому можно выпиливать сложные фигуры
- 2 уровня скорости двигателя
- Система удаления стружки
- Простота и легкость замены пильного полотна
- Увеличенный вылет рамы для сложных работ
- Фиксация полотна в двух точках