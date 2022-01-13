Ленточная пила Энкор Корвет-88

Преимущества

Функциональность. Упор с градусной шкалой настольного электрического лобзика Корвет-88 90880 позволяет распиливать заготовки под углом без предварительной разметки

Безопасность. Защитный кожух предохраняет оператора от вылета стружки или сколов полотна, это делает работу безопаснее. Кроме того, кожух прозрачный и не закрывает обзор

Универсальность. Стол поворотный, поэтому можно выпиливать сложные фигуры

2 уровня скорости двигателя

Система удаления стружки

Простота и легкость замены пильного полотна

Увеличенный вылет рамы для сложных работ

Фиксация полотна в двух точках

Электрический лобзиковый станок Энкор Корвет-88 90880 используется для распиловки дерева. Выпиливание фигурных деталей, поперечные или наклонные пропилы возможны благодаря поворотному упору и наклоняемому столу. Большой вылет рамы позволяет делать внутренние распилы достаточно больших заготовок.