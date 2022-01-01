Полуавтомат BIMAX 132 (50-120А)

Преимущества

Отсутствие необходимости в зачистке кромок до блеска

Легкая настройка полуавтомата на разные режимы

Широкий спектр свариваемых металлов

Высокая скорость

Герметичные швы под жидкости и газы

Способность заплавлять широкие зазоры

Полуавтомат сварочный Telwin Bimax 132 Turbo представляет собой инверторный сварочный аппарат, который используется для MIG/MAG сварки. Применяется на огромных заводах, небольших производствах и автомастерских.