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Полуавтомат BIMAX 132 (50-120А)
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Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Полуавтомат BIMAX 132 (50-120А)
    Арт. 70940

      Полуавтомат BIMAX 132 (50-120А)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70940

      Характеристики

      Производитель
      		Telwin
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Нет
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Полуавтомат сварочный Telwin Bimax 132 Turbo представляет собой инверторный сварочный аппарат, который используется для MIG/MAG сварки. Применяется на огромных заводах, небольших производствах и автомастерских.

        Преимущества

        • Отсутствие необходимости в зачистке кромок до блеска
        • Легкая настройка полуавтомата на разные режимы
        • Широкий спектр свариваемых металлов
        • Высокая скорость
        • Герметичные швы под жидкости и газы
        • Способность заплавлять широкие зазоры