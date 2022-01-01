Полуавтомат BIMAX 132 (50-120А)
Арт. 70940
Характеристики
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Производитель
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Нет
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Розетка 36 В
|Нет
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Режим импульсной сварки
|Нет
- Полуавтомат сварочный Telwin Bimax 132 Turbo представляет собой инверторный сварочный аппарат, который используется для MIG/MAG сварки. Применяется на огромных заводах, небольших производствах и автомастерских.
Преимущества
- Отсутствие необходимости в зачистке кромок до блеска
- Легкая настройка полуавтомата на разные режимы
- Широкий спектр свариваемых металлов
- Высокая скорость
- Герметичные швы под жидкости и газы
- Способность заплавлять широкие зазоры