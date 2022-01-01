Преимущества

Четырехтактный бензиновый двигатель Honda GX 25

Компактный двигатель, сохраняющий устойчивость работы с углом наклона до 360 градусов. Имеет самый низкий расход топлива среди аналогов. Благодаря использованию уникальных технологий Honda чрезвычайно легко запускается. Износостойкая конструкция позволяет работать в любых условиях. Соответствует всем нормам экологической безопасности

Небольшой вес позволяет виброрейке не зарываться в свежий раствор. Поэтому рейку можно использовать без направляющих, как для выравнивания и уплотнения бетона, так и для его финишной отделки

Регулировка наклона рейки производится простым поворотом рукоятки

Степень вибрации регулируется в зависимости от толщины бетона

Для комфортной работы и удобства управления оснащается двойной рукояткой

Привод бензиновый Caiman CSVH для виброрейки - применяется при бетонировании полов, площадок и бетонных покрытий в промышленном и гражданском строительстве, может использоваться как внутри помещений, так и для наружных работ при бетонировании спусков, пандусов, дорог и т.д. Виброрейка также успешно применяется для финишной отделки поверхностей.