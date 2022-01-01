Привод бензиновый Caiman CSVH для виброрейки
Арт. 1130486
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Вес, кг
|15
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Профиль в комплекте
|Нет
- Привод бензиновый Caiman CSVH для виброрейки - применяется при бетонировании полов, площадок и бетонных покрытий в промышленном и гражданском строительстве, может использоваться как внутри помещений, так и для наружных работ при бетонировании спусков, пандусов, дорог и т.д. Виброрейка также успешно применяется для финишной отделки поверхностей.
Преимущества
- Четырехтактный бензиновый двигатель Honda GX 25
- Компактный двигатель, сохраняющий устойчивость работы с углом наклона до 360 градусов. Имеет самый низкий расход топлива среди аналогов. Благодаря использованию уникальных технологий Honda чрезвычайно легко запускается. Износостойкая конструкция позволяет работать в любых условиях. Соответствует всем нормам экологической безопасности
- Небольшой вес позволяет виброрейке не зарываться в свежий раствор. Поэтому рейку можно использовать без направляющих, как для выравнивания и уплотнения бетона, так и для его финишной отделки
- Регулировка наклона рейки производится простым поворотом рукоятки
- Степень вибрации регулируется в зависимости от толщины бетона
- Для комфортной работы и удобства управления оснащается двойной рукояткой