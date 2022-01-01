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Привод бензиновый Caiman CSVH для виброрейки
Найти аналог
Бензиновые виброрейки
    Привод бензиновый Caiman CSVH для виброрейки
    Арт. 1130486
    Привод бензиновый Caiman CSVH для виброрейки

      Привод бензиновый Caiman CSVH для виброрейки

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1130486

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Вес, кг
      		15
      Профиль в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Привод бензиновый Caiman CSVH для виброрейки - применяется при бетонировании полов, площадок и бетонных покрытий в промышленном и гражданском строительстве, может использоваться как внутри помещений, так и для наружных работ при бетонировании спусков, пандусов, дорог и т.д. Виброрейка также успешно применяется для финишной отделки поверхностей.

        Преимущества

        • Четырехтактный бензиновый двигатель Honda GX 25
        • Компактный двигатель, сохраняющий устойчивость работы с углом наклона до 360 градусов. Имеет самый низкий расход топлива среди аналогов. Благодаря использованию уникальных технологий Honda чрезвычайно легко запускается. Износостойкая конструкция позволяет работать в любых условиях. Соответствует всем нормам экологической безопасности
        • Небольшой вес позволяет виброрейке не зарываться в свежий раствор. Поэтому рейку можно использовать без направляющих, как для выравнивания и уплотнения бетона, так и для его финишной отделки
        • Регулировка наклона рейки производится простым поворотом рукоятки
        • Степень вибрации регулируется в зависимости от толщины бетона
        • Для комфортной работы и удобства управления оснащается двойной рукояткой