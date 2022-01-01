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Прокладка теплоизолятора Stihl FS87-111 4180 129 0900
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Прокладки и уплотнения
    Прокладка теплоизолятора Stihl FS87-111 4180 129 0900
    Арт. 718913

      Прокладка теплоизолятора Stihl FS87-111 4180 129 0900

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 718913

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Прокладка Stihl теплоизолятора FS87-111 4180 129 0900 – это запчасть, используемая в целях монтажа на замену износившимся или пришедшим в негодность комплектующим. Запасные части от бренда STIHL выгодно выделяются на фоне конкурентов устойчивостью к износу и высоким ресурсом: после их замены вам не придется беспокоиться за эффективность. Прокладки и уплотнения от марки STIHL отличаются высоким качеством. 

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы