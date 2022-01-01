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Набор уплотнений карбюратора Stihl FS38-55 4140 007 1050
Найти аналог
Прокладки и уплотнения
    Набор уплотнений карбюратора Stihl FS38-55 4140 007 1050
    Арт. X3873997

      Набор уплотнений карбюратора Stihl FS38-55 4140 007 1050

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3873997

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор Stihl уплотнений карбюратора FS38-55 4140 007 1050 – это деталь, применяемая для монтирования на смену негодным деталям. Запасные части от бренда STIHL отличаются износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после того, как их установят можно не беспокоиться за работоспособность: Прокладки и уплотнения от торговой марки STIHL могут похвастаться высоким качеством исполнения.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы