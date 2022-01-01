Набор уплотнений карбюратора Stihl FS38-55 4140 007 1050

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Набор Stihl уплотнений карбюратора FS38-55 4140 007 1050 – это деталь, применяемая для монтирования на смену негодным деталям. Запасные части от бренда STIHL отличаются износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после того, как их установят можно не беспокоиться за работоспособность: Прокладки и уплотнения от торговой марки STIHL могут похвастаться высоким качеством исполнения.