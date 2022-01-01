Уплотнение картера Stihl S700/800 4224 029 0500

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Уплотнение Stihl картера TS700/800 4224 029 0500 – это деталь, которая предназначена для интеграции на замену пришедшим в негодность или износившимся запчастям. Запасные части производства компании STIHL отличаются устойчивостью к интенсивным нагрузкам: после их установки вам больше не придется волноваться за производительность и работоспособность: Прокладки и уплотнения от торговой марки STIHL могут похвастаться высоким качеством исполнения.