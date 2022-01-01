Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Уплотнение картера Stihl S700/800 4224 029 0500
Найти аналог
Прокладки и уплотнения
    Уплотнение картера Stihl S700/800 4224 029 0500
    Арт. 7181047

      Уплотнение картера Stihl S700/800 4224 029 0500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 7181047

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Уплотнение Stihl картера TS700/800 4224 029 0500 – это деталь, которая предназначена для интеграции на замену пришедшим в негодность или износившимся запчастям. Запасные части производства компании STIHL отличаются устойчивостью к интенсивным нагрузкам: после их установки вам больше не придется волноваться за производительность и работоспособность: Прокладки и уплотнения от торговой марки STIHL могут похвастаться высоким качеством исполнения. 

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы