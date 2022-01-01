Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Комплект клапана с уплотнением Stihl RE105/115/125/140/160 4726 700 6250
Найти аналог
Прокладки и уплотнения
    Комплект клапана с уплотнением Stihl RE105/115/125/140/160 4726 700 6250
    Арт. X3875462451

      Комплект клапана с уплотнением Stihl RE105/115/125/140/160 4726 700 6250

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3875462451

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплект Stihl клапана с уплотнением RE105/115/125/140/160 4726 700 6250 – это запчасть, используемая для монтирования на замену сломанным комплектующим. Запчасти производства торговой марки STIHL характеризуются высокой надежностью: после того, как их заменят у вас не будет поводов беспокоиться за продуктивность: Прокладки и уплотнения производства торговой марки STIHL отличаются высоким качеством. 

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы