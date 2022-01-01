Прокладка карбюратора Stihl FS130/131/310/311 4180 129 0905

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Прокладка Stihl карбюратора FS130/131/310/311 4180 129 0905 – это запчасть, которая используется с целью монтирования на смену пришедшим в негодность или износившимся запасным частям. Детали от торговой марки STIHL выгодно выделяются на фоне конкурентов устойчивостью к износу и высоким ресурсом: после их замены вам не придется переживать за работоспособность: Прокладки и уплотнения производства марки STIHL отвечают высоким стандартам качества.