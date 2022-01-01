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Прокладка карбюратора Stihl FS130/131/310/311 4180 129 0905
Найти аналог
Прокладки и уплотнения
    Прокладка карбюратора Stihl FS130/131/310/311 4180 129 0905
    Арт. 718925

      Прокладка карбюратора Stihl FS130/131/310/311 4180 129 0905

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 718925

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Прокладка Stihl карбюратора FS130/131/310/311 4180 129 0905 – это запчасть, которая используется с целью монтирования на смену пришедшим в негодность или износившимся запасным частям. Детали от торговой марки STIHL выгодно выделяются на фоне конкурентов устойчивостью к износу и высоким ресурсом: после их замены вам не придется переживать за работоспособность: Прокладки и уплотнения производства марки STIHL отвечают высоким стандартам качества.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы