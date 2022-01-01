Прокладка цилиндра Stihl FS120/200-450 4134 029 2300

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Прокладка Stihl цилиндра FS120/200-450 4134 029 2300 – это запчасть, которая используется для установки на смену износившимся или пришедшим в негодность комплектующим. Детали производства бренда STIHL характерны устойчивостью к износу и высоким ресурсом: после того, как их установят вам больше не придется переживать за работоспособность и производительность: Прокладки и уплотнения от STIHL созданы с опорой на высокие стандарты качества.