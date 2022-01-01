Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Прокладка цилиндра Stihl FS120/200-450 4134 029 2300
Найти аналог
Прокладки и уплотнения
    Прокладка цилиндра Stihl FS120/200-450 4134 029 2300
    Арт. X387096

      Прокладка цилиндра Stihl FS120/200-450 4134 029 2300

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X387096

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Прокладка Stihl цилиндра FS120/200-450 4134 029 2300 – это запчасть, которая используется для установки на смену износившимся или пришедшим в негодность комплектующим. Детали производства бренда STIHL характерны устойчивостью к износу и высоким ресурсом: после того, как их установят вам больше не придется переживать за работоспособность и производительность: Прокладки и уплотнения от STIHL созданы с опорой на высокие стандарты качества.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы